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دراما المتحدة

«الداخلية» تحتفل بيوم المجند (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
04:57 م | السبت 16 مارس 2024
احتفالية يوم المجند

احتفالية يوم المجند

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية بيوم المجند، وأظهرت ما يتمتع به المجندون من لياقة بدنية وتدريبية كبيرة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إصقال المهارات الأمنية والبدنية لعناصر البشرية للمهام الموكلة إليهم باحترافية.

العروض المتنوعة التي قدمها المجندون أظهرت كفاءتهم والمهارات التي اكتسبوها في تدريبهم داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن فالأساليب التدريبية حديثة ومتطورة وتحاكي الواقع العملي والمستجدات الأمنية.

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