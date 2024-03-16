انخفاض كبير في الأسمدة.. وخبير زراعي: تؤثر على أسعار المزروعات

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبة الانخفاض لـ 820 جنيها دفعه واحدة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على أسعار المنتجات والخضراوات في الأسواق بشكل ملحوظ.

وسجل سعر السماد نترات النشادر العادي 33.5% مبلغ 6882 جنيها للطن، في حين سجل سعر اليوريا 46.5% مخصوص وهو أجود أنواع الأسمدة مبلغ الـ12094 جنيها.

انخفاض أسعار الأسمدة يلقي بظلاله على المزارعين

وقال خبير الاقتصاد الزراعي، الدكتور عبدالحكيم نور الدين، إن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق يعد أحد الأمور المبهجة للفلاحين كافة، حيث يساعد الانخفاض الكبير في سعر الطن إلى هدوء بأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك سيلقي بظلاله على المزارعين والمستهلكين سويا.

وأضاف نور الدين لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكة بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث أن أي تغير في سعر الأسمدة بالأسواق دائما ما يلقي بظلاله على المنتجات كافة، ويشعر به المواطن.

وأكد خبير الاقتصاد الزراعي، أن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق يعد أحد النتائج المترتبة على توفير سعر عادل لصرف الدولار الأمريكي في مصر، حيث أن ما تقدمه الدولة والقيادة السياسية يساهم دائما في تخصيص المجهودات والأموال من أجل بناء الصوب الزراعية، لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة في خفض أسعار الأسمدة، عبر خفض أسعار المنتج النهائي في الأسواق أيضا، لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.