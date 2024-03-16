باللحمة والجبنة.. القطايف «مش بس حلوة» في الدقهلية

تعتبر القطايف من أشهر المأكولات المتعارف عليها في شهر رمضان الكريم، إلا أن بعض المحال قررت إضافة ملامح مختلفة لطبق القطايف لتصبح قطايف باللحمة والجبنة بدلا من الحلويات.

قطايف باللحمة وعصافير بالجبنة

وشهدت محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء القطايف بأشكالها المختلفة في مختلف المحال، إذ عرفت القطايف ضمن الأطباق الأساسية للحلوى في شهر رمضان، إلا أن بعض المحال قرر أن يغير من استخدام القطايف لتصبح بحشو جديد وهي اللحمة.

وقال محمد أحمد، صاحب محل قطايف، لـ«الوطن»، إن القطايف من أقدم الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح يصنع القطايف بمختلف الأحجام من أجل حشوها بإضافات مختلفة عن الحلويات، منها الجبن، وقطع من الدجاج.

قطايف باللحمة وبالجبنة

ورصدت «الوطن» صناعة القطايف من أجل حشوها باللحمة في مدينة المنصورة منها الحجم الكبير للحمة والحجم العصفور للجبنة والمتوسط للحلويات.

وأضاف عمار حسن، ابن الدقهلية، لـ«الوطن»، أن قطايف اللحمة متواجدة منذ سنوات كثيرة: «الأول كنا بنجيب القطايف بالحجم المعتاد ونضيف فيها اللحمة، لكن بعد كدت عملوا حجم مميز الحمة بيكون أكبر من العادية، بحيث يقدر يستوعب الكمية المضافة».

أشكال وأحجام على حسب مزاج الزبون

وأوضح محمد إبراهيم، صاحب محل قطايف، لـ«الوطن»، أن البعض يفضل حشو القطايف بطرق مختلفة: «إحنا بنعملها بشكلها الطبيعي لكن في ناس تطلب مننا تكبير الحجم أو الصغيره كل واحد على حسب حبه للقطايف واستخدامه لها».