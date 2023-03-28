أشهر أكلات الإسكندرانية في رمضان.. قطايف بالجبنة وكنافة بالمانجو

تتنزين موائد بيوت أهالي الإسكندرية خلال شهر رمضان الكريم بأهم أنواع الحلويات التي يعشقها المصريون، ويحرصون دائمًا على وجودها أثناء وجبة الإفطار، وأشهرها الكنافة والقطايف.

الكنافة البلدي الأكثر طلبًا

نوعان من الكنافة في الأسواق «الآلي» و«البلدي»، حسب «عبدالله بسيوني»، أحد صناع الكنافة بالإسكندرية، موضحًا أن الطلب في رمضان يكون على «البلدي» والتي تكون أكثر سمكا من الأخرى ويسهل عملها في المنزل، وتظل محتفظة بقوامها الطري لمدة طويلة، فيسهل لفها وعملها بالشكل الذى تريده ربة المنزل، وبالرغم من ذلك فسعرها أرخص من «الآلي».

الكنافة والقطايف موسمية

الكنافة والقطايف موسمية بالنسبة لنا، كما يوضح «كمال الدين نجم»، كنفاني، في تصريحات لـ«الوطن»، والذي يقول: «نحن خلاف الحلوانية نبيعها للمواطنين ليجهزوها في منازلهم ولا نقوم بعملها إلا خلال شهر رمضان فقط».

قطايف بالجبنة

القطايف في شهر رمضان لها طابع خاص طبقًا لـ«وائل رمضان» حلواني إسكندراني، والذي يقول: «نصنعها بأكثر من طريقة حسب الطلب فيمكن حشوها بالجبن لتكون وجبة عادية أو يتم حشوها بالمكسرات لتكون للتحلية بعد تناول وجبة الإفطار وطريقة عمل القطايف سهلة جداً ويتم إحضار القطايف من الكنفاني، ويتم حشوها ثم قليها في الزيت ويفضل أكلها باردة».

كنافة بالمانجو والنوتيلا

ويكمل «وائل»، الكنافة يتم حشوها بالمكسرات، وإضافة أي فاكهة لها فهناك كنافة بالمانجو، وأخرى بالنوتيلا، وتوجد حالياً الكنافة النابلسي وهى طريقة سورية وتؤكل ساخنة ويوضع عليها السمن البلدي.