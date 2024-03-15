طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة.. أجمل حلويات رمضان

القطايف من الحلويات الرمضانية المميزة التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك، وتتنوع حشوات القطايف بين الحلو والمالح، إلا أن حشوة الجوز والقرفة تبقى من أكثر الحشوات شعبية ورواجًا، لذا نستعرض طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة في المنزل، لتكون أكثر لذة وتناسب أذواق جميع أبناء الأسرة، وفي الوقت ذاته تكون أقل في التكلفة.

طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة

طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة، تحتاج إلى مجموعة من المقادير، نبدأها بمقادير عمل عجينة القطايف:

- 1 كوب دقيق.

- 1 كوب ماء.

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- 1 ملعقة صغيرة سكر.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

مقادير عمل الحشوة:

- 2 كوب جوز مفروم.

- 1 كوب سكر.

- 1 ملعقة كبيرة قرفة.

- 1/2 ملعقة صغيرة ماء زهر.

- 1/4 كوب زيت نباتي (للقلي).

طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة

واستكمالًا لتوضيح طريقة عمل قطايف بالجوز والقرفة، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية:

- نخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح في وعاء كبير.

- نضيف الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة وناعمة.

- نغطي الوعاء ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة:

- نخلط الجوز مع السكر والقرفة وماء الزهر في وعاء متوسط.

طريقة عمل القطايف

- نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

- نسكب مقدار 1/4 كوب من عجينة القطايف في المقلاة ونتركها حتى تتكون فقاعات على سطحها.

- نضع ملعقة كبيرة من حشوة الجوز في وسط العجينة.

- نطوي أطراف العجينة على الحشوة ونغلقها جيدًا.

- نقلب القطايف على الجانب الآخر حتى تتحمر.

- نكرر العملية حتى انتهاء كمية العجينة والحشوة.

- نقدم القطايف ساخنة مع القطر أو العسل.

إضافة ماء الورد إلى عجينة القطايف

وخلال عمل عجينة القطايف يمكن أيضًا إضافة ماء الورد إلى عجينة القطايف لإضفاء نكهة مميزة، كما يمكن استبدال الجوز بالفستق الحلبي أو اللوز.