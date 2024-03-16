إبراهيم عبدالمجيد: رأيت علامة من الله في عمر 5 سنوات.. ووالدي سبب حفظي للقرآن

قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، «ربنا حاجة روحية لا ترى، لكني كنت في عمر الخمس سنوات ورأيت علامة من الله»، مشيرًا إلى أن والده كان متدينا جدًا وكان من جيل ما قبل ثورة يوليو.

والدي من حفظة القرآن

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أن والده كان من حفظة القرآن، وكان لديه أزمة في عمله، وكان متهمًا بأمر ما وكان على وشك أن يفصل من علمه.

المواظبة على قراءة القرآن

وأشار إلى أن والده عند عودته من عمله كان لا يحب الجلوس على المقهى، يجلس في غرفته ويقرأ القرآن وكان يقوم بالاستماع إليه، لافتًا إلى أنه حفظ القرآن الكريم من استماعه لوالده.