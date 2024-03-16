إبراهيم عبدالمجيد: لطف الله قادر على إحداث المعجزات

روى الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، موقفا عن والده بعدما مر بأزمة في عمله وكان كاد أن يُفصل من عمله، قائلا: «كان جالسًا على سريره وكنت بجواره، وكان دائم ترديد أسماء الله الحسنى، ويكرر يا لطيف».

سر قول «يا لطيف»

وتابع خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب: «عندما كرر أبي كلمة يا لطيف، انشق سقف الغرفة، ونزل منه طائر يرفرف علينا، وصرخت وارتميت في حضن والدي، وقال لي لا تخف ومن ثم اختفى هذا الطائر».

أزمة والد إبراهيم عبدالمجيد تُحل بلطف الله

وأضاف: «جاءت أمي من الخارج لتسأل عما حدث، فأخبرها والدي غدًا ستُحل الأزمة بأمر الله، وبالفعل ذهب والدي في اليوم التالي، وأخبرنا أن الأزمة قد انقضت وقبضوا على من تسبب فيها، وبرئ أبي، وهذا مشهد لن أنساه طوال حياتي، وهو دليل قاطع على أن لطف الله قادر على عمل المعجزات».