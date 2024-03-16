نصيحة طبية.. لمرضى الضغط: حددوا موعدا ثابتا لتناول العلاج

يواجه المصابون بأمراض ضغط الدم العديد من المشاكل الصحية خلال شهر رمضان، يمكن أن تؤثر على أداء أجهزة الجسم، نتيجة الصيام والامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة، ولذلك هناك مجموعة من النصائح الطبية تقدمها «هيئة الدواء المصرية»، لضمان صيام صحى وآمن لمرضى ضغط الدم، والاستمتاع بالعبادات المختلفة طوال الشهر الكريم، أهمها مراجعة الطبيب المختص، وعدم تناول أى أدوية بدون استشارة طبية، وتجنب تناول المخللات واللحوم بكميات كبيرة، واتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات، خاصة الخضراوات الورقية كالسبانخ، بالإضافة إلى التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، والبعد عن تناول السكريات، والمشروبات الغازية.

كما تتضمن النصائح تحديد موعد ثابت للحصول على أدوية الضغط، وهو إجراء مهم تؤكده «هيئة الدواء» لمرضى ضغط الدم، وحددت أفضل وقت للحصول على علاج الضغط خلال شهر رمضان، حيث أكدت الهيئة أهمية تحديد موعد ثابت للحصول على جرعة الدواء فى كل يوم، ففى حال الحصول على جرعة خلال اليوم، لا بد من تثبيت موعدها على الإفطار أو السحور، وفى حال الحصول على جرعتين فى اليوم الواحد، يجب أن يكون موعد إحداهما مع وجبة الإفطار، والأخرى مع وجبة السحور، وفى حالة إذا ما كان المريض يتناول 3 جرعات فى اليوم، فيمكن تعديل العلاج إلى جرعتين، أو استخدام علاج آخر طويل المفعول، وفقاً لاستشارة الطبيب المشرف على الحالة.

ولتناول وجبات إفطار وسحور صحية وآمنة لمرضى ضغط الدم، نصحت «هيئة الدواء» بالتركيز على الأغذية الغنية بـ«أوميجا 3»، مثل الأسماك، وزيت الزيتون، والموز، والمشمش، والتمر، وأوضحت أن هذه الأغذية تلعب دوراً كبيراً فى تنظيم الدورة الدموية، محذرةً من خطورة الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، كما نصحت مرضى الضغط بالابتعاد عن تناول هذه الأطعمة خلال الإفطار أو السحور.