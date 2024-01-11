عضو بـ«الشيوخ»: هيئة الدواء الفرنسية تؤكد فاعلية العقاقير المصرية بنسبة 90%

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعد من أهم وأكبر الدول في صناعة الدواء بالشرق الأوسط والقارة الأفريقية مما يعد إنجاز كبير لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سالمان، في بيان له، أنّ صناعة الدواء في مصر متقدمة ومن المستهدف تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين بنسب متقدمة.

صناعة الدواء في مصر

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدواء المصري فعّال وآمن 100%، حيث تم استيراد المادة الخام مثل الدول العظمى وتصنيعها في مصر، وتم إرسال عينات دواء عشوائية لهيئة الدواء في فرنسا التي أكدت في تقريرها فعالية الدواء المصري بنسبة أكثر من 90%، وهذه هي النسبة الموصى بها على مستوى العالم، ولهذا فإن الدواء المصري آمن وفعال 100%، وأمامنا الكثير في هذا المجال".

وأشار سالمان إلى أن الأزمة الحالية في الدواء سببها العملة الصعبة، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اتحاد الصناعات مع الحكومة حول مخصصات صناعة الدواء، لتحقيق عوائد اقتصادية هامة.

جلسة العامة لمجلس الشيوخ

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.