بعد استهداف أوكرانيا لأكبر مصافي النفط الروسية.. هل تتأثر الأسعار عالميا؟

مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في روسيا، ووسط حالة من التوترات الداخلية والخارجية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تتعرض «موسكو» للعديد من الضغوطات الواسعة من قبل «كييف»، ما يؤدي إلى التأثير السلبي على اقتصاد البلاد عالمياً.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شنت القوات العسكرية الأوكرانية هجوما عسكريا بطائرات مسيرة على مواقع روسية متفرقة، ما أدى إلى اشتعال الحريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت الروسية، الأمر الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه محاولة فاشلة لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية الروسية، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، تأثير استهداف أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت الروسية، على أسعار النفط عالميا، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي، محمود ابراهيم.

تأثير أسعار النفط عالميا بعد استهداف أكبر مصفاة روسية

ومن جانبه، قال محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن قصف القوات العسكرية الأوكرانية لأكبر مصفاة فقط بروسيا، ترتب عليه العديد من الأضرار الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط، ففي نفس يوم القصف، الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.52 دولار 1.9 بالمئة، إلى 83.44 دولار للبرميل، كما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 1.62 دولار 2.1 بالمئة إلى 79.18 دولار.

وأضاف «محمود» في حواره إلى «الوطن» أنه في اليوم التالي، الخميس، تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهر نوفمبر، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.97 بالمئة، إلى 85.34 دولار للبرميل، كما ازدادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.88 بالمئة، إلى 81.09 دولار.

سبب زيادة أسعار النفط العالمية

أكد الخبير الاقتصادي، أن استهداف مسيرة أوكرانية لأكبر مصافي النفط الروسية، لم يكن السبب الوحيد في زيادة أسعار النفط العالمية، وإنما تزايد الطلب وآمال خفض الفائدة الأمريكية كان لهما تأثير كبير أيضاً.