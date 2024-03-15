أعلن رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بادر بحملة تطهير داخل صفوف قواته، خشية من وقوع انقلاب عسكري ضد نظامه، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

زيلينسكي غير مرغوب فيه

وفيما يتعلق بتصريح روجوف، أشار إلى أن زيلينسكي يعتبر شخص غير مرغوب فيه، حيث يتهمه بالفساد وإرسال الجنود للموت، واتخاذ قرارات سيئة في العمليات العسكرية.

وعقب تلقي زيلينسكي تحذيرات حول حالات شغب وعدم الانضباط داخل الجيش، جرى إصدار أمر بتطهير هيكل القيادة العسكرية الأوكرانية، ما أدى إلى تفاقم الوضع داخل الجيش بعد إقالة قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

انقلاب عسكري قريب

وأوضح روغوف أن زيلينسكي اتخذ هذه الإجراءات خوفًا من حدوث انقلاب عسكري قريب، وقبل إعلان استقالة زالوجني، قرر زيلينسكي نقل القوات الخاصة الموالية له إلى العاصمة كييف.

وأكد: الجوهر الأساسي هنا هو فهم أن أوكرانيا تعيش حاليًا في ظروف تشبه «جمهورية الموز»، حيث أصبحت الانقلابات ممكنة بالتنسيق مع الداعمين الأمريكيين أو البريطانيين، على الرغم من عدم استفادتهما من دعم محاولة انقلاب في الوقت الحالي، نظرًا لأن ذلك سيؤدي إلى تقليل شرعية النظام الذي يعتبر غير شرعي بالأصل.