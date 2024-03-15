رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

روسيا تعلن إحباط كل محاولات التوغل في أراضيها منذ الثلاثاء الماضي

كتب:

شريف سليمان
11:36 ص | الجمعة 15 مارس 2024
روسيا

روسيا

أعلنت روسيا أنها أحبطت جميع محاولات التوغل في أراضيها منذ الثلاثاء الماضي، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ المزيد:

رئيس حركة «نحن مع روسيا»: زيلينسكي شخص غير مرغوب فيه

سفير روسيا لدى واشنطن: العلاقات بيد البلدين مستمرة في التدهور

 ماكرون: انتصار روسيا في أوكرانيا سيقضي على مصداقية أوروبا

خبير: منع روسيا 227 أمريكيا من دخول موسكو سببه «الحرب الإعلامية» ضدها

روسيا تعلن مقتل 195 مسلحا وإحباط محاولة اقتحام أوكرانية
بقلم شريف سليمان