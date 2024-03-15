روسيا تعلن إحباط كل محاولات التوغل في أراضيها منذ الثلاثاء الماضي كتب: شريف سليمان 11:36 ص | الجمعة 15 مارس 2024 روسيا أعلنت روسيا أنها أحبطت جميع محاولات التوغل في أراضيها منذ الثلاثاء الماضي، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس حركة «نحن مع روسيا»: زيلينسكي شخص غير مرغوب فيه سفير روسيا لدى واشنطن: العلاقات بيد البلدين مستمرة في التدهور ماكرون: انتصار روسيا في أوكرانيا سيقضي على مصداقية أوروبا خبير: منع روسيا 227 أمريكيا من دخول موسكو سببه «الحرب الإعلامية» ضدها روسيا تعلن مقتل 195 مسلحا وإحباط محاولة اقتحام أوكرانية روسيا الأزمة الأوكرانية بقلم شريف سليمان