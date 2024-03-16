مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. كيف يهرب كريم عبد العزيز من سجن السلاجقة؟

مفاجأة جديدة تنتظر الجمهور في مسلسل الحشاشين الحلقة 7 بعد سجن حسن الصباح «كريم عبد العزيز» لاكتشاف وزير الدولة السلجوقية نظام الملك «فتحي عبد الوهاب» تورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي المقتدي بالله خلال زيارته إلى السلطان ملك شاه في مدينة أصفهان.

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 هروب حسن الصباح من السجن باستخدام مهاراته الغريبة لتحقيق أهدافه، كتلك المهارة التي استخدمها حين هرب ممن يراقبونه.

وبعد هروب حسن الصباح من السجن في الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، يبدأ التفكير مع رجاله في محاولة الحصول على حصن منيع خاصة بعد ما بدأت السلطات السلجوقية في تتبع حسن الصباح وأتباعه، وهنا ينطلق إلى إقليم الديلم في الشمال ويقع اختتياره على قلعة ألموت لتكون مقر حكمه هو وجماعته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح في سجن السلاجقة

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 في تمام الساعة السابعة والربع مساء على منصة WATCH ITA الإلكتروتية، وذلك قبل أن يبدأ موعد عرضها التليفزيوني في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد على قناة DMC، ثم تعرض في تمام الساعة الـ 11 على قناة DMC دراما.