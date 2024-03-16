مسلسل الحشاشين.. نظام الملك يفسد مجلد حسن الصباح عن التقويم الجديد للسجلات

كون حسن الصباح عداوات كثيرة، تحاول طوال الوقت الإيقاع به، وأبرزها فتحي عبد الوهاب «نظام الملك» الذي أعد خطة ذكية، لمنع السلطان من موافقته، على مجلد التقويم الجديد للسجلات، دون أن يلفت الانتباه لما يفعله، باستخدام غلام «الصباح» الملازم له.

كان فتحي عبد الوهاب يراقب حسن الصباح في الديوان، وينتظر انتهاءه من كتابة مجلد التقويم الجديد للسجلات الذي سيقدمه إلى السلطان، لتنفيذ مشروعه ليفسد عليه كل مخططاته، من خلال تعيين شخصين يراقبونه، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشت.

فتحي عبد الوهاب يخطط لمراقبة حسن الصباح

اختار فتحي عبد الوهاب اثنين يراقبون حسن الصباح، أحدهما من أتباعه ومقرب له، وكان يطلق عليه غلام حسن الصباح، حتى لا يصبح مصدرًا للشك، وبمجرد انتهاء «الصباح» من كتابة المجلد، أمر فتحي عبد الوهاب الغلام، بنزع جزء من الكتاب ووضع جزء آخر، بحيث يصبح الكلام غير مفهوم، وبذلك رفض السلطان المشروع.

وبشكل عام واكبت الفترة التي أسس فيها حسن الصباح جماعة الحشاشين، 3 أئمة إسماعيلية، وعند وفاة «الصباح»، تم دفنه في قلعة آلموت، التي اتخذها مقرًا لجماعة الحشاشين، وصلى عليه الإمام علي الهادي.

مسلسل الحشاشين عمل تاريخي مهم

مسلسل الحشاشين واحد من أهم الأعمال التاريخية، التي تعرض خلال شهر رمضان لعام 2024، ويركز على طائفة معينة، وهي الحشاشين بقيادة حسن الصباح، وقوانينه التي لا ترحم أحدا.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان كريم عبد العزيز بطولة مسلسل الحشاشين، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.