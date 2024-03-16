«قصور الثقافة» تصدر عددا جديدا من مجلة «أبيض وأسود» السينمائية

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة «أبيض وأسود» الفصلية السينمائية، العدد رقم «59»، عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2024.

وتضمن العدد ملفًا رئيسًا عن أفلام رأس السنة، احتوى على مجموعة من الموضوعات مثل أفلام "رأس السنة ومحاولة النجاة بالنفس" للناقدة أمنية عادل، "موعد مع السعادة في أرض الأحلام" للناقدة أميرة حامد، "قراءة نقدية لفيلم ليلة ساخنة" للدكتورة داليا همام، "فيلم رأس السنة وجدلية العلاقة بين طبقات المجتمع المصري" للدكتورة أميرة الشوادفي، "رأس السنة في السينما الأمريكية" للناقدة ليالي مصطفى.

مقال عن عادل إمام في العدد

كما يتضمن العدد مقالات حول كبار الممثلين في مصر والعالم فهناك مقالة عن الفنان الكبير عادل إمام للناقدة منة عبيد، ومقال عن النجم العالمي شاروخان لمعتمد عبد الغني ويتحدث عن رحلة الممثل الهندي الشهير على طول حياته الفنية، ثم مقال يتحدث عن سينما الشباب والدراما النفسية في مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان إسكندرية السينمائي قدم الشباب عدة تجارب في الدراما النفسية.

وفي باب الترجمة مجموعة متميزة من المقالات المترجمة تناولت عددا من الموضوعات مثل: مقال أفلام الأطفال، ومقال هيتشكوك.. أنماط التشويق، وغيرها من المقالات المترجمة.

وفي باب المتابعات النقدية مجموعة من المقالات التي تتناول بالنقد بعض الأفلام المصرية والأجنبية منها فوي فوي فوي، وش في وش، The killer، ومقال بقلم الدكتور سهير عبد الظاهر عن المخرج العالمي سيرجيو ليوني الإيطالي الذي أشعل الحرب في الغرب، وختاما المقال الثابت للناقد طارق الشناوي تحت عنوان "فركش".

مجلة «أبيض وأسود»

مجلة «أبيض وأسود» تصدر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، رئيس التحرير الدكتور نادر رفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي، المدير الإداري رشا إبراهيم، تصحيح لغوي ياسمين مجدي، مدير التحرير الفني وتصميم الغلاف والجرافيك جيهان عادل.