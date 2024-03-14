قصور الثقافة بالأقصر تنظم أمسيات شعرية ضمن برنامج ليالي رمضان

نظمت قصور ثقافة الأقصر سلسلة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن فعاليات ليالي شهر رمضان بهدف نشر الوعي والحوار في المجتمع وبين أبناء المحافظة من خلال مسؤولي الأفرع والشعراء حسبما أكدت هيئة قصور الثقافة بالأقصر في بيان اليوم.

محاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل في مختلف المجالات

وتضمنت الفعاليات محاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل في مختلف المجالات الثقافية في فرع ثقافة الطفل بالمحافظة بينما ألقت شيماء شوقي مسؤولة الفرع محاضرة بعنوان «الأسباب المحتملة لصعوبات التعلم» تناولت خلالها علامات صعوبات التعلم والعوامل المؤثرة فيها مثل الاستعداد الوراثي والجينات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في فترة الحمل والولادة.

وفي قصر ثقافة الطارف، ألقى العادلي حسان مسؤول الفرع محاضرة بعنوان «مكانة مصر الفرعونية»، مٌتحدثا عن الموقع الجغرافي المميز لمصر وعراقة حضارتها التي سبقت جميع الحضارات، وتطرق أيضًا إلى المعالم الأثرية التي تثير إعجاب العالم.

محاضرة الأداء التمثيلي والمسرحي

وفي قصر ثقافة الأقصر ألقى المخرج المسرحي محمود النجار محاضرة بعنوان «طرق إعداد الممثل»، متحدثا عن تجربته في تدريب الممثلين وكيفية تحضيرهم للأداء المسرحي وشهد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أخرى بعنوان «السيرة الذاتية من كتاب الأيام لطه حسين»، وقدمت نبذة عن حياة الأديب الراحل وأهمية السيرة الذاتية في الأدب العربي.

وفي قصر ثقافة أرمنت، ألقى عمرو عبد الصبور مسؤول الفرا محاضرة بعنوان «مكانة مصر الاستراتيجية»، تحدث خلالها عن الدور الحيوي لمصر في العالم ودورها في منطقة الشرق الأوسط وسياستها الحكيمة في التعامل مع القضايا الشائكة.

أمسيات شعرية في قصر ثقافة الطود

وتضمنت الفعاليات أيضًا أمسيات شعرية في قصر ثقافة الطود وقصر ثقافة الأقصر، حيث ألقى الشاعر سيد صدقي قصائد بعنوان «عن العشق»، وألقى الشاعر بغدادي محمد قصائد بعنوان «مافيش زيك، رحمة». ونظمت ورشة حكي بعنوان «ترشيد الاستهلاك» قدمها ناجي فؤاد، وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لنشر الوعي والحوار في شهر رمضان.