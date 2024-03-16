بدر عبد العاطي: الاتحاد الأوروبي يعلن غدًا تقديم حزمة مالية للاقتصاد المصري

أكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء وزراء كل من بلجيكا، واليونان، وإيطاليا، يبدأون زيارة إلى مصر غدًا الأحد، ومن المقرر توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصر هي صمام الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيتم ترفيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

عبدالعاطي: مصر لها أهمية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي

وتابع بدر عبد العاطي: «مصر لها مكانة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي لأهميتها الدولية والإقليمية والاقتصادية»، لافتًا إلى أن رئيسة المفوضية الدولية ستعلن غدًا حزمة مالية للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بقوة ويقدم نفسه على أنه مقصد استثماري مهم.

وأوضح بدر عبد العاطي أن مصر هي أول دولة في المنطقة يتم ترفيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، كما أن هناك تنسيقًا بين مؤسسات الجانبين.

الحزمة التمويلية تشمل 3 مكونات

وأكمل أنه سيجري الإعلان عن الحزمة التمويلية وتشمل 3 مكونات، وهي قروض ميسرة وفائدة مخفضة والسداد على فترات طويلة، ومصر تشجع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها.

ونوه بدر عبد العاطي إلى أن هناك انقسامًا في الموقف الأوروبي بشأن ما يحدث في غزة، كما أن الشعوب الأوروبية توافقت على التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن جهود الرئيس السيسي واضحة في هذا الإطار.ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مجموعة مساعدات مالية تصل قيمتها لـ7.4 مليار يورو لمصر، من أجل دعم الاقتصاد، مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.