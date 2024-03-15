الاتحاد الأوروبي: نتطلع للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نتطلع للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة والتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح بوريل أن السلطة الفلسطينية كانت وما زالت شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، مشددًا على أنه سيتم العمل على تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الحكومة الفلسطينية الجديدة للعمل على إصلاحات رئيسية، نحو مؤسسات ديمقراطية قوية لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.