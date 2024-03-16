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«الداخلية» تستجيب لشكوى الأهالي وتزيل الحواجز الحديدية في مصر الجديدة

كتب:

محمد بركات
11:16 م | السبت 16 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تداول شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مدعومة بصور، عن تضرر أحد الأشخاص، مُقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، من تثبيت بعض الأشخاص حواجز حديدية لحجز أماكن لركن سياراتهم بالشارع محل سكنهم، ما يعوق سير المواطنين خاصة كبار السن، وعدم توافر أماكن للسيارات لقاطني المنطقة.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة الحواجز والسلاسل الحديدية بالمنطقة محل الشكوى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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