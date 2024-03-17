المصري يفوز على فيوتشر في الجولة 25 من بطولة الجمهورية تحت 15 عاما

فاز فريق المصري تحت 15 عامًا «الفئة العمرية 2008» بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي، على ضيفه فريق فيوتشر بهدفين للا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بملعب النادي المصري الاجتماعي، ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من محمد الديب وعوض الفار وعمرو عزام.

رصيد «المصري» 49 نقطة

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد النادي المصري إلى النقطة 49 مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب بعد تحقيقه العديد من الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الكابتن عمرو الشموتي إلى دكة البدلاء لتجديد دماء فريقه الذي واصل ضغطه المكثف حتى نجح البديل عمر أبو الليل في إحراز الهدف الأول للنسور الخضر في الدقيقة الثانية والثلاثين، قبل أنّ يضيف البديل الآخر نبيل العزب، هدف تأكيد الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لأبناء بورسعيد بهدفين نظيفين.

لاعبو فريق المصري

ومثّل المصري في المباراة: «فادي وائل عطوة لحراسة المرمى، سيف رفعت، كريم الحناوي، عمرو طارق، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي، محمد الجرايحي، سيف الجبالي لخط الوسط، محمد أشرف عبد اللاه، محمد أسامة، يوسف أبو الليل لخط الهجوم»، فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من نبيل العزب وعمر أبو الليل وتامر أبو المعاطي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: كابتن عمرو الشموتي مدربًا عامًا، كابتن هاني قطب مدربًا مساعدا، كابتن أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، كابتن محمد عجيزة محللا للأداء، كابتن يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، كابتن السيد الشيخو إداريًا، كابتن محمد التابعي مسؤولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: كابتن عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، كابتن محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، كابتن السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، كابتن إبراهيم الصفتي مديرًا لشؤون اللاعبين، كابتن عادل فؤاد مسؤولًا ماليًا.