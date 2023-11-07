خبير قانون دولي يكشف دور فريق الأمم المتحدة مع الهلال الأحمر المصري

كشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني عن تفاصيل دور الفريق الأممي التقني الإنساني الذي وافقت مصر على نشره لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة.

توصيل المساعدات للمدنيين في غزة

وأوضح خبير القانون الدولي في تصريحات لـ«الوطن» أن توصيل المساعدات للمدنيين في غزة يجابهه تهديدات ومخاطر ضخمة جدًا لأن هذه المهمة الشاقة ستحدث أثناء النزاع المسلح الشديد وقد تشهد مخاطر من الصراع المسلح وتبادل إطلاق النار وعدم وجود مناطق آمنة وفق للمعايير الدولية مشددًا على أن ذلك يلحق خطرا كبيرا بالمساعدات الإنسانية سواء للأشخاص أو المساعدات نفسها.

واعتبر سلامة أن البيئة السائلة غير الثابتة والمتغيرة للنزاع المسلح في غزة وطبيعة العمل الإنساني نفسه يشكل تحديا للقائمين بالعمل الإنساني وقد يتعرضون لهجمات مباشرة من أطراف النزاع سواء كانت عمدية أو غير عمدية وأن هناك نزاعات مسلحة اعتقل خلالها موظفو الإغاثة وحدث ذلك في الحرب اليوغسلافية في جمهورية البوسنة والهرسك حيث قامت ميليشات صرب البوسنة باحتجاز واعتقال العشرات من عمال الإغاثة الانسانية أثناء الحرب.

الاحتلال الإسرائيلي قد يعيق وصول المساعدات لغزة

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توافق على إدخال المساعدات ثم تتخذ إجراءات تمثل مخاطر على عمال الإغاثة الإنسانية سواء من مصر أو موظفين أمميين وهذه التهديدات تتمثل في عرقلة وصول المساعدات للفلسطنيين بإقامة نقاط تفتيش ومتاريس وإجراءت حصار أو معوقات إدارية تستلزم موافقة الاحتلال الإسرائيلي كطرف مشارك في النزاع يعطل خلالها وصول المساعدات، متوقعًا أن يكون دور الفريق الأممي تقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن هذه المساعدات.