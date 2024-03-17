وظيفة النيابة العامة دفعة 2023.. الشروط وتفاصيل المقابلة

انتهت النيابة العامة من استقبال وتسلم ملفات الراغبين في التقدم لوظيفة النيابة العامة من دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك يوم 7 مارس الجاري.

ونرصد لكم في السطور التالية الشروط اللازمة للتقدم للوظيفة وتفاصيل المقابلة، إلى جانب الرد على التساؤل الذي يشغل بال العديد من الشباب الراغبين في التقدم لتلك الوظيفة، وهو هل يمكن الالتحاق بدفعة 2023 بعد الانتهاء من تسلم الملفات.

هل يجوز التقديم لغير دفعة 2023 في وظيفة النيابة العامة؟

وفقًا لما أعلنته النيابة، فأنه لا يجوز التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، إلا لخريجي هذه الدفعة، نظرًا لأن كل دفعة لها إعلان خاص بها ولا يجوز لها تقديم إلا في الموعد المحدد لها، من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

شروط التقديم في وظيفة النيابة العامة دفعة 2023

وحدد المجلس الأعلى للقضاء بعض الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لوظيفة النيابة العامة 2023، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

تفاصيل مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023

ولم تعلن النيابة حتي تاريخه عن موعد مقابلة وظيفة النيابة العامة دفعة 2023، وعن المقابلة فهناك نوعان من المقابلات، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، بالإضافة إلى مقابلة اللجنة السباعية، وهي اختبار الهيئة، ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.