فريق من النيابة العامة يجري تفتيشا على مركز «الإصلاح والتأهيل بدر 2»

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2»، الأربعاء الماضي، في إطار التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

انتقل الفريق إلى «مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2» وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

زيارة فريق النيابة لمركز الإصلاح والتأهيل

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة - مطالعًا دفاترها -، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.