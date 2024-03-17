حدث ليلا.. إسرائيل تغلي من الداخل.. محاصرة موكب نتنياهو وضرب وخيول وخراطيم مياه

أغلق عدد من المتظاهرين المناهضين لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي الطرق الرئيسية، واشتبكوا مع الشرطة في تل أبيب والقدس، مساء السبت، خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تطالب بإجراء انتخابات جديدة وصفقات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

فيما حاصر متظاهرون موكب نتنياهو أمام مقر إقامته في قيسارية شمالي البلاد، مطالبين برحيله على الفور، بحسب ما كشفت صحيفة إسرائيلية.

تفاصيل ما حدث في تل أبيب

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الصادرة باللغة العبرية، فأنّ المتظاهرين في القدس قاموا بإغلاق التقاطع في ساحة باريس، بعد خطابات من أفراد عائلات المحتجزين في غزة، وسرعان ما ردت الشرطة بالقوة، وفرّقت عشرات المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق، بالخيول وخراطيم المياه والإبعاد الجسدي.

وفي القدس، بدأت الاحتجاجات خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، وطالب مئات المتظاهرين والناشطين والمتحدثين مع المجموعة الاحتجاجية بإجراء انتخابات جديدة، وبعد الاستماع إلى المتحدثين، سار المتظاهرون دون مواجهة الشرطة إلى ساحة باريس، المجاورة لمقر إقامة نتنياهو الرسمي.

وغردت الشرطة الإسرائيلية في أعقاب المواجهات، عقب حسابها الرسمي عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس» وكتبت: «الشرطة قامت بدفع المخالفين إلى الرصيف، من أجل السماح باستمرار حركة المركبات على المفترق وإعادة النظام إلى المكان».

ماذا يحدث في تل أبيب؟

وفي تل أبيب، تقارب المتظاهران الأسبوعيان المنفصلان - أحدهما يدعو إلى صفقة جديدة، والآخر يدعو إلى انتخابات جديدة - في شارع بيجن، حيث قام بعض المتظاهرين بإغلاق الجزء الشمالي من الطريق، وأشعلوا النيران، ونشروا قنابل الدخان، وأطلقوا الأبواق، مما أدى إلى تفاقم الوضع، وأدى في النهاية إلى اشتباكات مع شرطة الاحتلال.

وهتف المتظاهرون: «من تخلى عنهم، يجب أن يعيدهم» في إشارة إلى نتنياهو، و«كلهم الآن!»، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الـ134 لدى الفصائل الفلسطينية.

فيما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اعتقال أحد المتظاهرين عندما بدأ المتظاهرون في السير باتجاه الشمال في شارع بيجن.