خيول وخراطيم مياه وقمع للإسرائيليين.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

وسط احتجاجات مستمرة داخل تل أبيب من جانب المستوطنين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، خرج عدد من المتظاهرين الإسرائيليين في شارع بيجن يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة ببنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، بجانب مطالب أهالي المحتجزين بالموافقة على صفقة جديدة.

ماذا يحدث في تل أبيب؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فأن المتظاهرين من المستوطنين الإسرائيليين قاموا بإشعال النيران في الشارع باستخدام قنابل الدخان، بجانب إطلاق الأبواق والهتاف من أجل الإفراج عن المحتجزين، وبعدها اندلعت مناوشات مع الشرطة، التي اعتقلت أحد المتظاهرين.

وجلبت الشرطة الإسرائيلية الخيول لمساعدتها في تفريق المظاهرة، وفقًا لما أكدته الصحيفة الصادرة باللغة العبرية، والتي أكدت أن قوات الشرطة في تل أبيب فرقت المتظاهرين الذين أغلقوا طريق أيالون السريع في تل أبيب، وذلك بالاعتماد على القوة عن طريق استخدام خراطيم المياه، ومنع المظاهرة من الاستمرار جنوبًا.

مشاهد من الاحتجاجات في تل أبيب

ويسمح المتظاهرون للسيارات بالمرور بشكل متقطع، بينما يطالبون بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإجراء انتخابات مبكرة وإطاحة «نتنياهو» من منصبه؛ لتقوم الشرطة في القدس بسحب عشرات المتظاهرين من الطريق، بعد إغلاق تقاطع ساحة باريس وهم يهتفون: «لا يوجد توقف للتظاهرات حتى تكون هناك صفقة رهائن».

وتحاول الشرطة الإسرائيلية تنظيم حركة المرور ودفع الصحفيين بالقوة على الرصيف، من أجل منع تفاقم التظاهرات داخل تل أبيب.