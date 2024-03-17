وزير إسرائيلي يواصل دعوات العنف ضد الشعب الفلسطيني.. و«رايتس ووتش» تنتقد تل أبيب

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح الفلسطينية على الفور، معلنا معارضته إرسال إسرائيل وفد تفاوضي إلى باريس وقطر، بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم».

تجاهل إسرائيل لأمر محكمة العدل الدولية

في سياق مواز، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنّ تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 165 يوما، وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 31 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى فيما عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن وسط دعوات عالمية لإيقاف الحرب بوساطة مصرية أمريكية قطرية.