برنامج «اللغز» يكشف تفاصيل وفاة الملحن عمر خورشيد.. مطاردة حتى الموت

كشف برنامج «اللغز» من تقديم ريم عبدالمقصود المُذاع عبر تلفزيون «الوطن» تفاصيل رحيل الملحن عمر خورشيد شقيق الفنانة شيريهان، إلى جانب الحديث عن لغز حادث سيارة تعرّض له الملحن ومطاردة أخرى في شارع الهرم، وحكاية جن أخبره بالوفاة.

وفاة عمر خورشيد

توفي عمر خورشيد عام 1981 بعد مطاردة مع سيارة كان يستقلها شباب من جنسيات عربية، ولكن ليس هناك تأكيدات على هذه الوفاة، ورغم مرور 43 عامًا على وفاته، إلا أنَّه ليس هناك معلومة عن طريقة وفاته خاصة أن حياته كانت مليئة بالألغاز.

وفي يوم 29 مايو 1981، بسبب مطاردة سيارة له وهو وزوجته، توفي الملحن عمر خورشيد ونجت زوجته دينا خورشيد، لكن خرجت أقاويل من أفراد أسرته تفيد أن هذه الحادثة مدبرة، وبحسب شهادة زوجته فالشباب الذين كانوا يستقلون السيارة وجهوا له السباب والشتائم.

وبعد هذا الحادث، دخلت زوجة عمر خورشيد والفنانة مديحة كامل في حالة من الصدمة والذهول، وحكت زوجته أيضًا أن هذه السيارة تعرضت لهم قبل حادث الوفاة بأسبوع ولكن لم يتطور الأمر.

عمر خورشيد قريب من الرئيس السادات

وكان معروفًا عن عمر خورشيد قربه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات آنذاك، واختاره الرئيس السادات ليعزف في الولايات المتحدة الأمريكية وقت توقيع اتفاقية السلام.

ومن الغريب، أنَّ الفنان عمر خورشيد شارك قبل وفاته في فيلم وتوفي في نهاية الفيلم بحادث سيارة أيضًا.