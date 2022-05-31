شريهان تحيي الذكرى السنوية الـ41 لوفاة شقيقها عمر خورشيد: اللهم بشره بجنات الفردوس

أحيت الفنانة شيريهان الذكري السنوية لوفاة شقيقها عمر خورشيد عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

‏ونشرت شريهان صورة تجمعها بشقيقها وعلقت قائلة: «تقبل الله منكم قراءتكم الفاتحة إلى أخي ⁧‫عمر خورشيد‬⁩ جعل الله حبكم ووفائكم ودعائكم رحمة ومغفرة ونورًا له.. في ميزان حسناتكم إن شاء الله».

‏وأضافت شيريهان: «اللهم بشّره بجنّات الفردوس، واجعل دعاءنا أنيسًا له.. اللهم عفُوك، اللهم جنّتك لمن فقدنا».

معلومات عمر خورشيد

عمر خورشيد، هو عازف جيتار، وممثل، ومنتج مصري، اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وُلد في حي عابدين بالقاهرة يوم 9 أبريل 1945، حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة.

ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم «ابنتي العزيزة» الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971.

وشارك في بطولة فيلم ابنتي العزيزة كل من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم «جيتار الحب»، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن هذا الفيلم بسبب أخطاء السيناريو، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها: «الخماسين والحائرة والحمامة والثأر وآنسة».