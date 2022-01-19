إصابة عمر خورشيد وأسرته بمتحور أوميكرون

كشف الممثل عمر خورشيد، إصابته وزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، وكذلك والدة زوجته وابنته الصغيرة، بمتحوّر أوميكرون، مساء اليوم الأربعاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم لحين التماثل للشفاء.

عمر خورشيد: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أنا ومراتي و حماتي وبنتي إيجابي أوميكرون، ادعولنا بالشفاء».

عمر خورشيد يتعرض لحادث سير

وكان عمر خورشيد، قد أعلن عن تعرضه لحادث سير، الأسبوع الماضي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، آنذاك، قائلًا: «أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله.. والنبي اللي بيدعيلي يركز إن الدعوة مش عليّ».