العلاقات المصرية الأوروبية.. شراكة اقتصادية وطيدة واستثمارات وافدة

يزور وفد أوروبي رفيع مصر ضمن محادثات تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ويضم الوفد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، و رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

حزمة مساعدات أوروبية لمصر

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيُقدم لمصر حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر

وذكر تقرير سابق للبنك المركزي المصري، أنّ حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى مصر شهد زيادة، ووصلت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، بزيادة بنسبة 720% عن الأعوام السابقة.

علاقات مصرية أوروبية وطيدة

وحرصت مصر على التوقيع مع الاتحاد الأوروبي وتحديدا 15 دولة في الاتحاد حيئذ في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «تحرير تدريجي».

دعم أوروبي لمصر

يدعم الاتحاد الأوروبى مصر بمساعدات إنمائية بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، إضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال عام 2003، في الوقت الذي كانت الواردات المصرية من الاتحاد نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.