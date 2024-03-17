5 دول أوروبية تستحوذ على 87% من إجمالي الاستثمارات في مصر

كشف تقرير الدبلوماسية الاقتصادية عن تقديم الاتحاد الأوروبي منح ومساعدات وقروض ميسرة للدولة المصرية في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة والتنمية البشرية ودعم التحول الأخضر والرقمي وتطوير الدولة الحديثة والديمقراطية، بالإضافة إلى استحواذ خمس دول (هولندا- إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا) على87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر.

تعزيز الصادرات من الغاز الطبيعي المسال

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد شريكا أساسيا لأوروبا في أمن الطاقة، إذ حاولت تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعويض أوروبا عن تراجع إمدادات الغاز الروسية عقب الحرب الأوكرانية، وفي عام 2022 عززت البلاد صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا.

التعاون في مجال الطاقة المتجددة

وإلى جانب الغاز المسال، يتعاون الطرفين في مجال الطاقة المتجددة وتمثلت أبرز محطة في مسيرة التعاون في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، إذ قرر الجانبان إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز مرحلة انتقال الطاقة.

التعاون في مجال الكهرباء

وتابع التقرير أنه في مايو 2023 وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» الترويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وتتضمن مذكرة التفاهم بدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

في الختام تعد زيادة الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر أمرًا مهما في الوقت الحالي، نظرا إلى عدد من العوامل المتمثلة في الحاجة الماسة للاقتصاد المصري للمزيد من العملات الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المصري.