خبير علاقات دولية: زيادة الاستثمارات الأوروبية بمصر إلى 39 مليار دولار بعد 30 يونيو

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إنَّ العلاقات بين مصر وأوروبا تعمقت بعد نجاح ثورة 20 يونيو، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر إلى 39 مليار دولار؛ ليصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر بنسبة 25% من إجمالي التبادل التجاري لمصر مع العالم.

سمير: شراكات استراتيجية بقطاعات حيوية بين مصر ودول أوروبا

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لفقرة خاصة عن ثورة 30 يونيو على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك شراكات مهمة بقطاعات حيوية واستراتيجية تهم الطرفين، مصر وأوروبا، مثل قطاع الطاقة بنجاح مصر في الربط الكهربي بينها وبين قبرص واليونان من خلال اتفاقيات ومد الخط الكهربائي الذي سيتجه لغرب البلقان ثم غرب ووسط أوروبا.

أهمية مصر للاتحاد الأوروبي اقتصاديا

وتابع خبير العلاقات الدولية: «زيارة رئيس المفوضية الأوروبية إلى القاهرة، وتوقيع اتفاقية لاستيراد الاتحاد الأوروبي الغاز المسال المصري لامتلاكها محطات الإسالة في المنطقة دون غيرها، تشير إلى عمق العلاقات والمصالح المشتركة بين مصر وأوروبا».