طريقة عمل السحلب باللبن.. «مكون واحد هيخلي قوامه كثيف»

طريقة عمل السحلب باللبن تحرص على معرفتها الكثير من ربات المنزل، إذ يعتبر من المشروبات التي يفضلها الجميع، وهو لا يحتاج إلى وقت طويل للتحضير، وهناك تكة واحدة تجعله كثيفا مثل الكافيهات، وذلك بمكون سهل وموجود في المنزل، كما يمكن التنويع في الوصفة.

سر كثافة السحلب

ونصحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على قناة سي بي سي سفرة، بضرورة إضافة نشا الذرة إلى مقدر السحلب حتى يصبح بالكثافة التي تُقدم في الكافيهات.

طريقة عمل السحلب باللبن

المقادير:

كوب من اللبن.

نصف كوب سكر بودرة.

أربعة ملاعق نشا.

كوب جوز هند.

ملعقتان فانيليا.

دقيق.

نصف كوب سمسم.

طريقة عمل السحلب باللبن

ضعي اللبن البودرة والنشا وجوز الهند في وعاء على النار.

ضيفي الفانيليا والسمسم والدقيق.

قلبي على النار حتى الحصول على القوام المطلوب.

ضيفي اللبن بالتدريج للحصول على قوام سلس.

ضيفي السكر وزيني السحلب بالمكسرات، وقدمي ساخنًا.

ما هي مكونات مشروب السحلب؟

المقادير:

كوب جوز هند.

كوب سكر.

نصف كوب نشا.

كوب لبن بودرة.

نصف كوب سمسم.

ملعقة كبيرة فانيليا.

مكسرات.

طريقة تحضير السحلب في المنزل

لعمل السحلب ضعي اللبن البودر والسكر وجوز الهند.

ضيفي الدقيق والنشا والسمسم والفانيليا.

قلبيهم جيدًا وضيفي المكسرات.

اتركيهم على النار حتى يتماسك القوام.

ضيفي السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل السحلب

المقادير:

خمسة ملاعق من اللبن.

ثلاثة ملاعق من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقتين من النشا.

مكسرات.

قرفة.

جوز هند.

خطوات عمل السحلب

لعمل طريقة عمل السحلب باللبن ضعي كمية من الماء داخل قدر على النار.

ضيفي إليها الحليب البودرة والسكر والنشا.

امزجي الخليط واتركيه على النار حتى يصبح ذو قوام سميك.

ضعي المزيج في كوب وزيني بالمكسرات.

فوائد السحلب

بعد معرفة طريقة عمل السحلب باللبن، قدم الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن» معلومات عن فوائد السحلب، كونه غني بكمية كبيرة من الكالسيوم، كما يساهم في ضبط معدل ضغط الدم، ولكن يجب عدم الإكثار في تناوله حتى لا يحدث تأثيرات عكسية، وذلك بمعل كوب إلى كوبين في الأسبوع.

وتتمثل فوائده الأخرى في التالي: