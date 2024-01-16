فوائد مذهلة لتناول السحلب في الشتاء.. يساعد الطلاب على التركيز

السحلب مشروب الشتاء المفضل لدى الكثير من المصريين، فهو يعطي الشعور بالدفء، وقد ارتبط شرب السحلب بفصل الشتاء، إذ يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد في ضبط ضغط الدم، ويعزز القدرة على التركيز والانتباه، مما يساعد الطلاب في أداء الاختبارات على زيادة تركيزهم، وذلك لأنه يعمل على زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

فوائد السحلب الصحية

وتشير الدكتورة سارة طاهر أخصائي التغذية بالإسكندرية، إلى أن مشروب السحلب من المشروبات الساخنة المرتبطة بفصل الشتاء لأنه يساعد على الإحساس بالدفئ، إلى جانب الفوائد الصحية، فيمثل السحلب أهمية كبيرة لصحة الأطفال، ويساهم في علاج الإسهال الذي يعاني منه حديثي الولادة، كما يعالج السحلب قرحة المعدة، لاحتوائه على الحليب الذي يعمل على تهدئة الالتهابات، ويعمل على تقوية العظام والأسنان، ويقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام وتسوس الأسنان، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

السحلب يساعد الطلاب على التركيز

وأضافت «طاهر»، في تصريحات لـ«الوطن» أن السحلب يفيد طلاب المدارس خاصة هذه الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمعظم المراحل التعليمية.

ونصحت الطلاب بتناول مشروب السحلب خلال فترة الامتحانات، لأنه يعمل على تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين، إلى جميع أعضاء الجسم، وأهمهم المخ، ما يزيد القدرة على التركيز والانتباه، ويساعد السحلب على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على ضبط ضغط الدم، فضلًا عن الشعور بالدفء والحرارة في فصل الشتاء.