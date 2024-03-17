«أزهرية مطروح» تحتفل بمرور 1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

انطلقت فعاليات احتفالية منطقة مطروح الأزهرية، منذ قليل، بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، في القاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ مطروح الشيخ عبد الحكيم سلطان، وبحضور سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف إبراهيم نائبا عن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

إنشاد ديني وتلاوة القرآن

وتشهد فعاليات الاحتفال، مجموعة متنوعة من فقرات تلاوة القرآن الكريم ونشاط للخط العربي، والإنشاد الديني لمواهب منطقة مطروح الأزهرية والوافدين، وفقرات متنوعة استعراضية وشعرية، ويشارك في الفعاليات 4 معاهد أزهرية بإدارة مطروح التعليمية، الإنشاد الجماعي لطالبات معهد فتيات مطروح، ومعهد بنين مطروح، وفقرة شعرية لمعهد بنين مطروح، وفقرة استعراضية للأطفال بمعهد مطروح النموذجي، وأنشودة دينية لأطفال معهد مطروح الابتدائي.

افتتاح الجامع الأزهر

كان المجلس الأعلى للأزهر قرر في مايو 2018 برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع في السابع من شهر رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس جامع الأزهر الشريف.