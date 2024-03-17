تحذير عاجل من «الصحة» لهذه الفئة بسبب الطقس.. «الخروج للضرورة»

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر التقلبات الجوية على صحة المواطنين، ووجه نصائح مهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عنها.

وأشار عبدالغفار في بيان صحفي إلى ضرورة تجنب مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة، وذلك لتجنب التعرض للهواء البارد والرياح الشديدة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراضهم.

وشملت النصائح الطبية المقدمة للمواطنين، الآتي:

- ضرورة ارتداء الكمامة خلال الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية

- والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب، في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية

- توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص