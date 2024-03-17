فرصة ذهبية في رمضان.. رسالة مهمة من «الصحة» للمدخنين

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى المدخنين في شهر رمضان، وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، أنّ شهر رمضان الكريم يساعد كثيرًا في التخلي عن العادات السيئة، واتباع نمط عيشٍ صحي، مشيرة إلى أنّ الصيام يفرض الانقطاع عن التدخين فضلًا عن الطعام والشراب لفترةٍ طويلة من اليوم، ما يُشكل خير فرصةٍ للمدخنين للإقلاع عن التدخين.

رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين

وقدمت وزارة الصحة نصائح للصائم بعد الإفطار للإقلاع عن التدخين، منها ضرورة القيام بالعديد من النشاطات كالزيارات العائلية والصلاة، والتي تشغل الإنسان عن التدخين، وتُساعد في الإقلاع نهائيًا عن هذه العادة الضارة من خلال التخفيف بشكل كبير منها.

نصائح للإقلاع عن التدخين في رمضان

وأضافت الوزارة، أنّ الإقلاع عن التدخين يعود بمنافع عدة لا سيما على مرضى السكري، إذ يؤدي إلى تحسين معدلات السكر في الدم، والدورة الدموية، ويزيد من استجابتهم للعلاج بالأنسولين، ويخفف من المضاعفات الناتجة عن مرض السكري، كما يُخفّض مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وهذه العوامل جميعها تساعد المريض على التحكم بمرض السكري، والعيش بشكلٍ أفضل.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، منها ممارسة الرياضة وشرب كمية وفيرة من الماء بعد الإفطار، والابتعاد عن المدخنين، إذ إن العديد ممن يريدون الإقلاع عن التدخين يصعب عليهم ذلك بسبب مخالطتهم للمدخنين ما يزيد من رغباتهم في التدخين، وتجنب الجلوس في مقاهي الشيشة، لأنّ استنشاق الدخان غير المباشر يعد سببًا لحالات الوفاة المرتبطة بأمراض القلب كل عام.