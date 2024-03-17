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دراما المتحدة

«الرقابة المالية»: شركات السمسرة ملزمة بإخطار عملائها بعمليات البورصة

كتب:

وليد عبد السلام
02:04 م | الأحد 17 مارس 2024
هيئة الرقابة المالية

هيئة الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.

عدم التزام بعض الشركات

وذكرت الهيئة، أنها لاحظت عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة على كل شركات السمسرة في الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها، على أن يتضمن الاخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.

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