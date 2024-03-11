البورصة المصرية تحقق 38 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات، اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.88% عند مستوى 33867.62 نقطة، وسط مكاسب سوقية 38 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.18% عند مستوى 7391.06 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.21% عند مستوى 10618.78 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

38 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 3.1 مليون جنيه عبر التداول على 353.9 مليون سهم، وجرى تنفيذ 70.584 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 38 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.236 تريليون جنيه.

مستويات تاريخية منذ بداية الشهر الجاري

وحققت البورصة المصرية، مستويات تاريخية منذ بداية الشهر الجاري، حيث يتداول المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» الآن فوق مستويات عند مستويات 33000 نقطة، مسجلا أعلى مستوى 34493 نقطة.