البورصة المصرية تعلن تنفيذ صفقتين خارج المقصورة بـ124 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، في تقريرها اليوم تنفيذ صفقة على شركة تي أم جي للاستثمار العقاري والسياحي خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء خارج المقصورة «سوق الصفقات»، وبلغ حجم تداول عليها 12 مليون سهم بقيمة 120.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز بحجم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه.

البورصة المصرية تنهي تعاملاتها بتراجع

و أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية

وعلى الرغم من تراجع البورصة، إلا أن هناك أسهمًا سجلت ارتفاعا، وجاء في الصدارة سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 10.9% ليغلق عند 95 جنيهًا، ثم راية بنسبة 7% عند 6 جنيهات، ثم الحديد والصلب بارتفاع 4.9% ليغلق عند 17.7 جنيه.

كما جاء في المرتبة الرابعة سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بارتفاع 3.79% ليغلق عند 41.3 جنيه، وخامسًا شركة ليسكو مصر بنسبة 3.48% عند 24.6 جنيه للسهم.