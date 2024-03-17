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المفوضية الأوروبية: ترفيع العلاقات مع مصر يصاحبه حزمة دعم بـ7.4 مليار يورو

كتب:

عمرو هلال
03:56 م | الأحد 17 مارس 2024
المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ التوافق على ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يصاحبه حزمة من الدعم المالي تبلغ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على العمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.

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بقلم عمرو هلال