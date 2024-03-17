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دراما المتحدة

السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية.. ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
01:30 م | الأحد 17 مارس 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تمّ التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

كما تناول الأوضاع الإقليمية، وأكد السيد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به.

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