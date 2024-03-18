يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ، على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، ثامن أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الاثنين 18-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

تبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في تاسع ليالي شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في الساعة 4:35 صباحًا ومعه بداية صوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في الساعة 7:25 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و52 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.