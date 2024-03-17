السيسي يشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون مع إيطاليا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولي بشأن برنامج تقديم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام.

كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعزيز حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم الإيطالية للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.