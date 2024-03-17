السيسي في القمة المصرية الأوروبية: اجتماعنا سيتيح التباحث حول التعاون الثنائي

رحَّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس وزراء بلجيكا، وقدم له التهنئة على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قائلا «إنني أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية، كما أعرب عن تقديري لمبادرة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية، وأرحب أيضًا بالرئيس القبرصي، مثمنًا حرصه على المشاركة في هذه القمة المهمة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «ضيوف مصر الكرام أرحب بكم مجددًا في مصر، وإنني على يقين أن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا الفرصة للمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك».