بعد استبعادها من الحرب ضد أوكرانيا.. 9 معلومات عن الدبابة الروسية «آرماتا»

أعلن المدير العام لمؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية، سيرجي تشيميزوف، عن أن الدبابة الروسية «أرماتا تي-14» المطورة والتي تخدم في الجيش الروسي، لن تشارك في العمليات العسكرية على أوكرانيا هذا العام، بالرغم من إمكاناتها القوية.

ويرجع استبعاد استخدام الدبابة المطورة «أرماتا» ضد أوكرانيا، إلى عدة أسباب، أبرزها كونها باهظة الثمن، إذ تم تصنيفها كواحدة من أفضل دبابات الجيل الجديد، وفي السطور التالية، يستعرض «الوطن» أهم المعلومات عنها، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

معلومات عن الدبابة الروسية «آرماتا»

- دخلت الدبابة الروسية «أرماتا تي-14» المطورة الخدمة، حديثاً في الجيش الروسي.

- الدبابة «أرماتا تي-14» هي إحدى أحدث دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها القوات العسكرية الروسية.

- تعتبرها «موسكو» القوة الرئيسية لدى الجيش الروسي مستقبلاً.

- تتميز «أرماتا تي-14» بقدرات عالية، فهي دبابة قتال روسية مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد، ويمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل إطلاق النار.

- الدبابة «أرماتا» مزودة بمدفع أملس عيار 125 ملم، وجرى تجهيزها بنظام الحماية «أفغانيت» النشط، ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع «مالاخيت».

- تتميز «أرماتا» بأنها واحدة ضمن الدبابات الثقيلة التي تمتلك أهم إمكانيات دبابات القتال الرئيسية، ومستويات الحماية العالية بفضل تدريعها المتطور، والقوة النيرانية الكبيرة التي تم تزويدها بها.

- تحتوي الدبابة على درع فولاذي قوي ودرع تفاعلي لزيادة الحماية، بالإضافة إلى أنها مزودة بقمرة خاصة لحماية طاقم الجيش العسكري، في حالة تمكنت وسائل العدو الهجومية من الوصول إلى داخلها.

- صممت دبابة «آرماتا» لتتحمل ضربات بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات عيار 152 ملم، أو قذائف خارقة للدروع عيار 125 ملم، وذلك بفضل تزويدها بنظام تدريع متعدد الطبقات، إضافة إلى درعها التفاعلي.

- ما يميز «آرماتا» عن غيرها من الدبابات الآخرى، هي أن وزنها خفيف، ما يزيد من قدرتها على المناورة في ساحة المعركة وخاصة في المناطق الوعرة والمستنقعات.