مصر تتسلم 23 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة «CORNELIA»، والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 مترا، وعرضها 26 مترا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ23281 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبحسب بيان هيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طنا، تشمل 1500 طن ملح معبأ، و1400 طن أسمنت معبأ، و2564 طن رمل، و5510 طن جبس معبأ، و825 طن يوريا، و15480 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طنا، تشمل 26066 طن قمح، و10152 طن خردة، و4930 طن حديد، و6413 ذرة، و673 طن خشب زان، و7930 طن سكر، و3279 فول صويا، و2167 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 383 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66765 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105677 طنًا.

3599 طن قمح

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطار واحد بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4688 شاحنة.