«الاتحاد الأوروبي»: الشراكة الاستراتيجية مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل

قال رئيس وزراء بلجيكا، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، إنه من المهم أن يكون هناك شراكة استراتيجية، والشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها اليوم هي شراكة مهمة إذ أنها ستقدم المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل ومزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، إن هذه الاستراتيجية ستفي بالقضاء على الهجرة غير الشرعية، وهذا الاتفاق سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وسيعزز اقتصاد مصر وسيخلق فرص أعمال مما يخلق مزيد من الفرص خاصة للأجيال الشابة.

وتابع: «مساحة الديمقراطية تخلق منظورا جديدا للأجيال الشابة، ومصر تلعب دورا مهما في مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، وسنساعد مصر في مواكبة والتصدي لهذا التحدي والقضاء على الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية».