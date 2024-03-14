ميدو: صاحبت ملكة جمال بلجيكا وسبتها لأن حياتنا مختلفة

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، :«حلمي اتحقق وصاحبت ملكة جمال بلجيكا، سبتها لأن حياتنا مختلفة ومحبتهاش بس كانت حلوة»، موضحًا أنها الآن ممثلة مشهورة في دولة بلجيكا.

لغة حوار سبب لوجود الحب

وتابع «ميدو»، خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة «النهار»، :«يسرا مراتي أحلى منها وقمر، وكل ما الوقت بيعدي بحبها أكتر»، موضحًا أنه لكي يكون هناك علاقة حب بين أي راجل وزوجته لابد أن يكون هناك لغة حوار بينهما.

التعبير عن الحب ليس عيبًا

وأشار إلى أنه ليس عيبًا أن يعبر الراجل عن حبه لزوجته أو العكس، مضيفًا: «مبدأ الرجالة بتاع الست للبيت ده مش عندي.. أنا اخرج معاها وأسهر ونرقص سوا ونلبس أحلى لبس».

ونوه الكابتن أحمد حسام ميدو، بأن الزوجة الجدعة هي التي تحافظ على منزلها وزوجها، مشددًا على أن هن الكثير من الأصدقاء يخلقون الأزمات بين الزوج وزوجته.