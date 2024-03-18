هل تستحق المرأة المتزوجة معاش تكافل وكرامة؟.. «التضامن» تجيب

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على التساؤل الخاص بـ «هل تستحق المرأة المتزوجة معاش تكافل وكرامة؟»، موضحة أن المعاش يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، ويحصل المستحقين على مجانية التعليم بجانب الدعم الغذائي.

معاش تكافل وكرامة

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن، فإن المرأة المتزوجة تستحق معاش تكافل وكرامة، وفق مجموعة من الضوابط والشروط المهمة، منها ألا يكون الزوج يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وأن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.

موانع الصرف

وضمن الضوابط التي حددتها وزارة التضامن أيضاً، عدم وجود أي من موانع الصرف كملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر»، وإيجار أرض زراعية «فدان فأكثر»، وملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، فضلاً عن ملكية محل تجاري أو أكثر، وملكية رؤوس مواشى للتجارة.

وأشارت إلى زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، موضحة ارتفاع مخصصات الدعم المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% بتوجيهات القيادة السياسية.